Запорожье просит Пушилина включить их в состав ДНР

Жители Запорожской области, что в Украине обратились с просьбой к главе Донецкой народной республики Денису Пушилину с просьбой присоединить к ДНР.

"Жители Запорожья просят Дениса Пушилина взять их в ДНР, там спокойнее", — пишет в своем Тelegram Kur_LIFE специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева.

В видеоролике, опубликованном спецкором, местные жители благодарят за мирное небо над головой и просят благословения для бойцов ДНР.

Отмечается. Что жители освобожденных территорий смогу получить паспорт Республика, а в последствие и российский.

Ранее зампред Совфеда и генсек "Единой России" Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин водрузили флаг России и знамя Победы в поселке Розовка (Запорожская область).