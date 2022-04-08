Baza: самарского священника оштрафовали за дискредитацию российской армии

Российские журналисты сообщили, что в Самарской области дьякона РПЦ Сергея Щербюка оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ. По информации СМИ, о злодеяниях священника рассказали прихожане и коллеги.

Как написали в Telegram-канале Baza, правоохранители выяснили, что Щербюк является украинцем. Предположительно, во время беседы с прихожанином дьякон говорил о жертвах военной спецоперации России по принуждению к миру и указывал на возможность решить проблему без боевых действий. При этом собеседник священника подчёркивал, что армия РФ атакует только военные объекты, написали журналисты.

По данным СМИ, Щербюк также призвал коллегу убрать из поста с просьбой помолиться за военных, которые противостоят бандеровцам, слова о битве с неонацистами. Как отметил дьякон, женщина негативно отнеслась к его просьбе.

Ранее по статье КоАП РФ 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан" обвинили экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом политик сообщал в своём Telegram-канале.