EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Baza: самарского священника оштрафовали за дискредитацию российской армии

Общество

Российские журналисты сообщили, что в Самарской области дьякона РПЦ Сергея Щербюка оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ. По информации СМИ, о злодеяниях священника рассказали прихожане и коллеги.

Baza: самарского священника оштрафовали за дискредитацию российской армии

Как написали в Telegram-канале Baza, правоохранители выяснили, что Щербюк является украинцем. Предположительно, во время беседы с прихожанином дьякон говорил о жертвах военной спецоперации России по принуждению к миру и указывал на возможность решить проблему без боевых действий. При этом собеседник священника подчёркивал, что армия РФ атакует только военные объекты, написали журналисты.

По данным СМИ, Щербюк также призвал коллегу убрать из поста с просьбой помолиться за военных, которые противостоят бандеровцам, слова о битве с неонацистами. Как отметил дьякон, женщина негативно отнеслась к его просьбе.

Ранее по статье КоАП РФ 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан" обвинили экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом политик сообщал в своём Telegram-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Темы штраф россия украина
Sberbank
Новости
Латвия объявила 9 мая Днем памяти, погибших на Украине
Евродепутат: из-за санкций против России страдает народ
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых
Военный флот США отказывается от недавно построенных кораблей
ДНР: по Краматорску нанесён удар "Точкой-У"
Швейцария не будет высылать дипломатов РФ в наказание за проведение СВО
Ветеринар Славущева: во время мытья лап собаку нельзя ругать
Сибур пересмотрит проект с китайцами на 10 миллиардов долларов
Baza: самарского священника оштрафовали за дискредитацию российской армии
Макрон: конфликт на Украине не закончится в ближайшие дни
Популярное
Мир. Новости мира
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным

Выпуск НАТОвских военных может стать переломным моментом в информационной войне

Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Военные новости
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Политика. Новости и аналитика
Барщевский: Страну ждёт колоссальный рост коррупции
Усам Оздемиров Санкции не работают: сделает ли Запад правильные выводы? Усам Оздемиров Игорь Буккер Global Times: ЕС между молотом и наковальней Игорь Буккер Ирина Шлионская Гипотеза: под Лох-Несское чудовище маскируются инопланетяне Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее
Мир. Новости мира
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Мир. Новости мира
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Последние материалы
Евродепутат: из-за санкций против России страдает народ
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых
Военный флот США отказывается от недавно построенных кораблей
ДНР: по Краматорску нанесён удар "Точкой-У"
Швейцария не будет высылать дипломатов РФ в наказание за проведение СВО
Ветеринар Славущева: во время мытья лап собаку нельзя ругать
Сибур пересмотрит проект с китайцами на 10 миллиардов долларов
Baza: самарского священника оштрафовали за дискредитацию российской армии
Макрон: конфликт на Украине не закончится в ближайшие дни
ЛНР: фейк об обстреле машины с ранеными в Донбассе готовят зарубежные СМИ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников