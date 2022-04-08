Жители, проживающие на освобожденных территориях Украины, испытывают страх перед тем, что Россия их бросит.
"Очень много людей говорят: "А вы нас не бросите? Не оставите?" И это происходит буквально везде", — рассказала руководитель проекта RT "Дети войны" Юлия Мартовалиева.
По ее словам, в ходе выдачи российской гуманитарной помощи местным жителям, находятся те, кто снимает это все на камеру и планирует все передать украинским властям, когда она вернет под контроль освобожденные регионы.
"Фотографируют и говорят, что они это всё отправляют на территорию Украины. Когда они придут (украинские власти, — Ред.), этим людям переломают руки. И это будет самое безобидное, что с ними сделают", — отметила Мартовалиева.
Стоит напомнить, Россия с 2014 года поставляет гуманитарный груз на Донбасс, а в настоящее время и на освобожденные территории Украины.
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