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Автор Елена Ивченко

Жители освобожденных территорий Украины боятся, что Россия их бросит

Общество

Жители, проживающие на освобожденных территориях Украины, испытывают страх перед тем, что Россия их бросит.

Жители освобожденных территорий Украины боятся, что Россия их бросит

"Очень много людей говорят: "А вы нас не бросите? Не оставите?" И это происходит буквально везде", — рассказала руководитель проекта RT "Дети войны" Юлия Мартовалиева.

По ее словам, в ходе выдачи российской гуманитарной помощи местным жителям, находятся те, кто снимает это все на камеру и планирует все передать украинским властям, когда она вернет под контроль освобожденные регионы.

"Фотографируют и говорят, что они это всё отправляют на территорию Украины. Когда они придут (украинские власти, — Ред.), этим людям переломают руки. И это будет самое безобидное, что с ними сделают", — отметила Мартовалиева.

Стоит напомнить, Россия с 2014 года поставляет гуманитарный груз на Донбасс, а в настоящее время и на освобожденные территории Украины.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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