Отпевание Владимира Жириновского проводит Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал отпевание ушедшего из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Храме Христа Спасителя.

Перед началом обряда Патриарх Кирилл обратился к пришедшим в храм попрощаться с политиком.

"Дорогие братья и сестры, мы собрались здесь, чтобы помолиться перед гробом Владимира Вольфовича Жириновского и проводить его в последний путь. Нужно чётко осознавать, что этот путь — это не тупик, это не конец. Это путь. Если внимательно вслушаться в слова молитв, которые сегодня будут произнесены, то они очень чётко отображают эту мысль, что никакого конца для человека не существует", — сказал Патриарх Кирилл в своём обращении.

После отпевания в Храме Христа Спасителя, с Владимиром Жириновским смогут проститься Колонном зале Дома союзов с 11:00 до 13:00. Затем лидера ЛДПР похоронят на Новодевичем кладбище.