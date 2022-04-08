Ветераны ВСУ планировали массовые убийства пророссийских граждан Мелитополя

Ветераны ВСУ, ранее воевавшие с ополчением ЛДНР, намеревались расправиться с пророссийски настроенными жителями Мелитополя, не исключая их убийств. Свидетельства были найдены военными РФ в мобильном телефоне одного из членов "Союза участников АТО Мелитополя".

Мобильный телефон участника боевых действий в Донбассе попал в руки российских военных после освобождения города от националистов, и с перепиской смогли познакомиться журналисты издания РИА Новости. Как следует из сообщений в мессенджере, 18 февраля 2022 года участники чата сожалели о том, что среди жителей Мелитополя много симпатизирующих России и жителям Донбасса, а значит этих людей стоит убивать.

Один из участников разговора называет Мелитополь "очень сепарским городом". На это другой собеседник напоминает: "в 2014 году хватило одного выстрела" и люди перестали выносить на улицу российские флаги, некоторые начали покидать город.

"В случае чего мы их всех знаем и зачистим в первую очередь", - приходят к выводу украинские военные.

Один из украинских ветеранов, сфотографированный в профиле в форме украинского морпеха, призвал приходить к таким людям в дома, чтобы их убивать.

"Как в Крыму чтоб не получилось", - поясняет он.

Такая же участь планировалась для организаторов и активистов пророссийского движения. Они должны быть уничтожены "если начнется полномасштабное наступление", уверен пользователь под именем Владимир Дмитриевич Минко.