"Глаза выколоты, уши отрезаны": МО РФ открыло архивы об украинских нацистах

Украинскими националистами массово истреблялось польское и еврейское население, а также свои соотечественники, не желающие примыкать к бандеровцам. Подтверждение этому содержится в опубликованных накануне архивах Минобороны РФ.

Уцелевшие после освобождения захваченных гитлеровцами территорий украинские националисты совершали огромное количество зверских преступлений. Их жертвами становились жители стран Восточной и Центральной Европы. Человеконенавистническая идеология заставляла этих людей идти на настоящие зверства. Документальные свидетельства событий содержатся в опубликованных накануне архивах Минобороны РФ.

Советские следователи сообщали, что каждый член УПА (организация запрещена в России) получил конкретное указание действовать максимально жестоко. Целью террора на территории Украины назначался совпартактив, все русские и украинцы, которые активно помогали советской власти.

Документы подтверждают, что с особой жестокостью националистические банды относились к красноармейцам в годы Великой Отечественной войны и после нее. Об этом свидетельствует докладная записка члена Военсовета 1-го Украинского фронта начальнику ГлавПУРККА о ходе ликвидации бандформирований украинских националистов.

"Трупы погибших были изрезаны, глаза выколоты, языки, носы и уши отрезаны. У лейтенанта т. Мартынюк живот разрезан и отрублены кисти рук. Ст. сержант Сидоров и один красноармеец были полусожжены", - гласит документ.

Настоящему террору подвергались не только военнослужащие, но и сотрудники органов внутренних дел, а также местные жители. Если гражданские не хотели сотрудничать с бандеровцами, над ним также проводилась жестокая и публичная расправа. Только полная ликвидация банд националистов позволила наладить на Украине мирную жизнь.