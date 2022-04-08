Многодетная мама из Подмосковья помогает беженцам из ДНР: "Я сама из Луганска"

У Татьяны Альмухаметовой из Мытищ — пятеро детей, но несмотря на тяжёлую "работу" материнства, женщина успевает уделять время не только своим близким. Татьяна помогает тем, кто бежал из-под обстрелов в Донбассе и нашёл новый дом в Подмосковье.

Как рассказывает сама Татьяна, беда беженцев ей не чужда, хотя бы потому, что своё детство и юность она провела в Луганске.

— Когда мне было пять лет, родители переехали из Белгорода в Луганск. Там я жила до 21 года, получила высшее образование. Потом вышла замуж и вместе с мужем приехала в Мытищи, — рассказала женщина в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Еженедельно Татьяна собирает провиант, который так необходим людям, оказавшимся в беде. Впрочем, как уточняет женщина, помощь беженцам не только её заслуга. Продавцы магазинов и рынков, совершенно бесплатно собирают увесистые сумки для нуждающихся семей. Началось всё с новости, которая до глубины души поразила женщину.

"Дело в том, что моя знакомая в одиночку растит ребёнка, вертится как белка в колесе, но при этом не побоялась приютить ещё троих человек", — рассказала Татьяна. — Семья в разгар обстрелов выехала из Горловки в чём была.

По её словам, люди откликнулись моментально и с "мира по нитке" собрали для семьи всё необходимое.

Сахарные розы

Вслед за первой семьёй появились и другие. Сейчас Татьяна помогает бабушке с двумя внуками, но спросить, что случилось с родителями в ДНР, никак не решится.

— "У меня не хватило смелости спросить у неё, где их родители. Сейчас эту семью распределили в Подольск, мы с ней на связи и направляем вещи туда. Также, вместе с другими многодетными семьями мы собираем одежду для папы, прибывшего в Мытищи с тремя детьми", — делится женщина.

Кроме того, семья активно развивает свой бизнес и готовит сладости на заказ. Особенно много времени этому уделяет дочь Татьяны Саша — член паралимпийской сборной России. Средства от продажи сахарных роз, леденцов и других "вкусняшек", семейство Альмухаметовых, так же тратит на помощь беженцам.