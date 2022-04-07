Подписчики Telegram-канала Маргариты Симоньян в ярости от высказываний Дмитрия Пескова в интервью британскому телеканалу Sky News.

Под одной из публикаций главы RT фолловеры позволили себе раскритиковать слова пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

В частности, поклонникам Симоньян не понравились слова представителя Кремля о том, что Россия понесла серьёзные потери войск в спецоперации на Украине.

Интернет-пользователи посчитали, что Песков этими словами деморализует дух российской армии.

"Ладно то, что Песков деморализует тылы. Но своими словами он подрывает солдат на передовой, а это уже опасно";

"Если это не какой-то крутецкий секретный трюк с Песковым, преследующий какие-то таинственные цели, то лично я как гражданин и патриот нашей страны в ужасе. Я глазам не поверила, прочитав, что он несёт. Хотя после его слов про Урганта…";

"Народ возмущён действиями Пескова! Сколько он может нести чушь и заниматься откровенным деморализаторством? Уберите его за отсутствие доверия!";

"А что вам Песков? Он же не свое мнение озвучивает. Это чёткая политика государства. Что вам не нравится? Нравится, не нравится….";

"Пескова в отставку";

"Маргарита… Донецк требует Вас на место Пескова. Безотлагательно", — писали подписчики Симоньян.