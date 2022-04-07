Неизвестный облил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова краской с ацетоном. Ксения Собчак связала этот инцидент с атакой на итальянскую виллу Владимира Соловьёва.
Версия журналистки по поводу нападения на Муратова звучит необычно. Она вспомнила о краске в бассейне на вилле Владимира Соловьёва в Италии.
"Может, все-таки Муратова облили, чтобы перебить повестку с Соловьевым? Чтобы потом писать: "наших журналистов, Соловьева и Муратова, преследуют", — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Издание "Новая газета. Европа" в своем Telegram-канале рассказала о случае в поезде.
"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться", — рассказал главред "Новой газеты".
Ранее от атак неизвестных пострадала уже вторая итальянская вилла Владимира Соловьёва в Италии. Злоумышленники вылили красную краску в бассейн особняка телеведущего.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.