Собчак о нападении на Муратова: "Чтобы перебить повестку с Соловьёвым?"

Неизвестный облил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова краской с ацетоном. Ксения Собчак связала этот инцидент с атакой на итальянскую виллу Владимира Соловьёва.

Версия журналистки по поводу нападения на Муратова звучит необычно. Она вспомнила о краске в бассейне на вилле Владимира Соловьёва в Италии.

"Может, все-таки Муратова облили, чтобы перебить повестку с Соловьевым? Чтобы потом писать: "наших журналистов, Соловьева и Муратова, преследуют", — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Издание "Новая газета. Европа" в своем Telegram-канале рассказала о случае в поезде.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться", — рассказал главред "Новой газеты".

Ранее от атак неизвестных пострадала уже вторая итальянская вилла Владимира Соловьёва в Италии. Злоумышленники вылили красную краску в бассейн особняка телеведущего.