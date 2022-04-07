Адвокат рассказала об уравнении прав на алименты между отцами и матерями

В России собираются уравнять права мужчин и женщин на алименты. Законопроект на одинаковый доступ к алиментам внесло в Госдуму заксобрание Архангельской области.

Заслуженный адвокат, доктор юридических наук, профессор, руководитель общественного движения "За права женщин России" Людмила Айвар одобрила законодательную инициативу, согласно которой оба пола получают равный доступ к алиментам.

Юрист отметила, что сегодняшние законы дискредитируют мужчин, так как женщина в течение трех лет вообще может не платить алименты.

"В законе сказано, что жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, должна получать от супруга материальную поддержку. Во время беременности женщина находится в нетрудоспособном состоянии. В силу особого положения она имеет права на содержание своего мужа в этот период", — цитирует слова адвоката Общественная Служба Новостей.

Несправедливость заключается в том, что ребёнок может находиться три первых года своей жизни с отцом, и жена почему-то освобождается на этот период от уплаты алиментов.