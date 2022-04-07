Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский "был одним из самых ярких представителей российской политики".
В среду, 6 апреля, после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни политик Владимир Жириновский, которому было 75 лет.
По словам Кадырова, иногда взгляды Жириновского расходились с его собственными, поскольку лидер ЛДПР допускал резкие высказывания.
"К нему относились по-разному, но мнение Владимира Жириновского по любому вопросу всегда было интересно и вызывало большую реакцию и резонанс в обществе", — передаёт слова Кадырова пресс-служба главы и правительства Чечни.
Чеченский лидер выразил соболезнования родственникам, близким и коллегам Жириновского и добавил, что смерть политика такого высокого уровня является большой потерей для Госдумы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.