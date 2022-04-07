Кадыров высоко оценил вклад Жириновского в политику

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский "был одним из самых ярких представителей российской политики".

В среду, 6 апреля, после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни политик Владимир Жириновский, которому было 75 лет.

По словам Кадырова, иногда взгляды Жириновского расходились с его собственными, поскольку лидер ЛДПР допускал резкие высказывания.

"К нему относились по-разному, но мнение Владимира Жириновского по любому вопросу всегда было интересно и вызывало большую реакцию и резонанс в обществе", — передаёт слова Кадырова пресс-служба главы и правительства Чечни.

Чеченский лидер выразил соболезнования родственникам, близким и коллегам Жириновского и добавил, что смерть политика такого высокого уровня является большой потерей для Госдумы.