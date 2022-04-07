Мурашко: Жириновского не смогли спасти из-за тяжести заболевания

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что российского депутата Владимира Жириновского не получилось спасти из-за тяжести заболевания и особенностей его проявлений. Как подчеркнул министр, за состояние парламентария отвечали ведущие медики России.

"Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов", — сообщил Мурашко в ходе пресс-конференции с журналистами.

По информации руководителя министерства, специалисты боролись за жизнь Жириновского два месяца. Вылечить его не получилось из-за поражения лёгких и осложнений, объяснил Мурашко.

В среду, шестого апреля, глава ЛДПР скончался. В Минздраве РФ сообщали, что врачи делали всё, чтобы сохранить Жириновскому жизнь.