От атак неизвестных пострадала уже вторая итальянская вилла Владимира Соловьёва в Италии. Злоумышленники вылили красную краску в бассейн особняка телеведущего.
На кадрах, снятых с беспилотника для телеканала Rai News, видно, что вода в бассейне журналиста приобрела зловещий красный цвет. Стены виллы были испачканы красной краской. На воротах особняка появилась надписи "убийца" и антивоенные призывы.
Полиция Италии пытается найти виновников в порче арестованного итальянскими властями имущества Владимира Соловьёва.
Ранее пострадала другая недвижимость журналиста на озере Комо в городе Грианте, рядом с Менаджо. Власти города объяснили, что неустановленные лица пытались спалить виллу российского телеведущего, однако это им не удалось, так как "гореть было нечему": во владениях Соловьёва велись ремонтные работы.
Ксения Собчак прокомментировала инцидент.
"После таких фоток Соловьёв может претендовать уже на шикарную дачу в Геленджике", — выразила своё мнение журналистка.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.