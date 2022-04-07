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Автор Елена Былкина

Воду в бассейне на вилле Соловьёва окрасили в красный цвет

Общество

От атак неизвестных пострадала уже вторая итальянская вилла Владимира Соловьёва в Италии. Злоумышленники вылили красную краску в бассейн особняка телеведущего.

Воду в бассейне на вилле Соловьёва окрасили в красный цвет

На кадрах, снятых с беспилотника для телеканала Rai News, видно, что вода в бассейне журналиста приобрела зловещий красный цвет. Стены виллы были испачканы красной краской. На воротах особняка появилась надписи "убийца" и антивоенные призывы.

Полиция Италии пытается найти виновников в порче арестованного итальянскими властями имущества Владимира Соловьёва.

Ранее пострадала другая недвижимость журналиста на озере Комо в городе Грианте, рядом с Менаджо. Власти города объяснили, что неустановленные лица пытались спалить виллу российского телеведущего, однако это им не удалось, так как "гореть было нечему": во владениях Соловьёва велись ремонтные работы.

Ксения Собчак прокомментировала инцидент.

"После таких фоток Соловьёв может претендовать уже на шикарную дачу в Геленджике", — выразила своё мнение журналистка.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы италия ксения собчак владимир соловьёв
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