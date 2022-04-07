Патриарх Кирилл заговорил об Апокалипсисе в современном мире

Глава РПЦ патриарх Кирилл выступил с проповедью после окончания службы в день Благовещения. В ней он провёл аналогии между нынешней глобальной ситуацией и новозаветной книгой "Откровения Иоанна Богослова", также известной как Апокалипсис.

В частности первоерарх русской церкви связал нападки на Россию и православие с желанием преодолеть "единственную силу, сдерживающую приход Антихриста в мир". Такой силой он назвал православную веру и "благочестивый народ".

Ранее патриарх Московский и всея Руси выразил желание лично отпеть российского политика Владимира Жириновского, скончавшегося день назад. Об этом заявил его временный преемник на посту лидера ЛДПР Леонид Слуцкий.