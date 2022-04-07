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Автор Степан Худяков

Госдума предложила усилить контроль персональных данных россиян

Общество

6 апреля в Государственную Думу был внесён проект поправок в закон "О персональных данных". Он ужесточить требования к работе всех структур, работающих с личной информацией россиян, и обяжет их тесно взаимодействовать с государством в этом вопросе.

Госдума предложила усилить контроль персональных данных россиян

Согласно законопроекту, все подобные организации должны будут подключиться к ГосСОПКА — системе, позволяющей обнаружать, противодействовать и ликвидировать последствия хакерских атак. Среди других предлагаемых мер — информирование властей о трансграничной передаче данных и запрет на сбор биометрических данных детей и подростков.

Данная мера характеризует полный отход от предыдущей политики правительства насчёт персональных данных, считают эксперты. Ранее власти считали защиту подобной информации прерогативой частных структур, но многочисленные утечки информации поставили крест на таком подходе.

В последнее время правительство также говорит о расширении доступа спецслужб к персональным данным россиян. В частности, предлагалось дать ФСБ данные о работниках такси.

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Автор: Степан Худяков, Куратор: Наталия Красовская
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