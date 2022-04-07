Журналист корпорации ВВС после разговора с двумя жительницами, находящихся в бомбоубежище Лисичанска, был искренне удивлен тому, что украинские граждане обвиняют своего президента Владимира Зеленского в развязывании войны на Украине.
"Мы спросили, кто, по их мнению, несёт ответственность за обстрел их города. Удивительно, но ни одна из них не обвинила Россию или президента Владимира Путина. Они считали, что в их мрачной ситуации виноваты Украина и президент Владимир Зеленский", — говорится в материале BBC.
Однако в корпорации быстро нашли "объяснение" этому феномену.
Со слов переводчика, "вероятно, женщины верят тому, что слышали из российских государственных СМИ".
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.