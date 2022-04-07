ВВС удивило, что украинцы обвиняют в конфликте Зеленского, а не Путина

Журналист корпорации ВВС после разговора с двумя жительницами, находящихся в бомбоубежище Лисичанска, был искренне удивлен тому, что украинские граждане обвиняют своего президента Владимира Зеленского в развязывании войны на Украине.

"Мы спросили, кто, по их мнению, несёт ответственность за обстрел их города. Удивительно, но ни одна из них не обвинила Россию или президента Владимира Путина. Они считали, что в их мрачной ситуации виноваты Украина и президент Владимир Зеленский", — говорится в материале BBC.

Однако в корпорации быстро нашли "объяснение" этому феномену.

Со слов переводчика, "вероятно, женщины верят тому, что слышали из российских государственных СМИ".