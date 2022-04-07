Российских детей могут оставить без иностранных препаратов от астмы

Врачей предупредили о прекращении поставок импортных лекарств от астмы. Аналогов таких препаратов в России для детей до четырёх лет пока нет.

Медики признали, что российские дженерики действуют существенно хуже, а подобные препараты для детей до 4 лет вообще нечем заменить.

Как сообщает, Telegram-канал Baza, в письме зампреда правительства Татьяны Голиковой, направленном в медицинские учреждения, призывают закупить зарубежные препараты "Беродуал", "Атровент" и "Будесонид", которые необходимы для лечения астмы, дыхательных путей и лёгких.

Выяснилось, что данные лекарства не планируют ввозить в Россию. Лекарства уже стали дефицитными.

В качестве альтернативного лечения предлагается принимать гормоны в таблетках, но такие методы опасны из-за побочных эффектов.

Особенно актуально стоит вопрос о том, как быть с больными детьми до 4 лет, которых лечили с помощью препарата "Пульмикорт". Его применяли через небулайзер. Это лекарство уже почти исчезло из продаж.

Врачи жалуются на нехватку вакцины "РотаТек" США (профилактика ротавирусной инфекции), французских препаратов "Пентаксим" (коклюш, дифтерия, столбняк) и "Аваксим" (гепатит А).

Ранее в США заверяли, что не оставят Россию без гуманитарных товаров, в том числе и лекарств.