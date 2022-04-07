Врачей предупредили о прекращении поставок импортных лекарств от астмы. Аналогов таких препаратов в России для детей до четырёх лет пока нет.
Медики признали, что российские дженерики действуют существенно хуже, а подобные препараты для детей до 4 лет вообще нечем заменить.
Как сообщает, Telegram-канал Baza, в письме зампреда правительства Татьяны Голиковой, направленном в медицинские учреждения, призывают закупить зарубежные препараты "Беродуал", "Атровент" и "Будесонид", которые необходимы для лечения астмы, дыхательных путей и лёгких.
Выяснилось, что данные лекарства не планируют ввозить в Россию. Лекарства уже стали дефицитными.
В качестве альтернативного лечения предлагается принимать гормоны в таблетках, но такие методы опасны из-за побочных эффектов.
Особенно актуально стоит вопрос о том, как быть с больными детьми до 4 лет, которых лечили с помощью препарата "Пульмикорт". Его применяли через небулайзер. Это лекарство уже почти исчезло из продаж.
Врачи жалуются на нехватку вакцины "РотаТек" США (профилактика ротавирусной инфекции), французских препаратов "Пентаксим" (коклюш, дифтерия, столбняк) и "Аваксим" (гепатит А).
Ранее в США заверяли, что не оставят Россию без гуманитарных товаров, в том числе и лекарств.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.