В России могут упростить регистрацию инновационных лекарств

Правительство должно упростить процедуру регистрации инновационных лекарств и одобрять их в ускоренном порядке. Такое письмо было направлено в кабмин Всероссийским союзом пациентов, сообщает газета "Известия".

На данный момент одобрение инновационных препаратов и их выход на рынок могут занимать годы. Это серьёзно затрудняет лечение людей с онкологическими заболеваниями, муковисцидозом и рядом других расстройств.

Некоторые из лекарств уже более десяти лет используются за границей, но в России они при этом всё равно не одобрены. Другие препараты даже получили регистрацию, но не включены в список жизненно важных препаратов из-за их дороговизны, хотя они могли бы спасти сотни жизней.

На фоне текущей ситуации, несмотря на заверения западных фармкомпаний, в России опасаются дефицита и обычных лекарств. В этой связи Минздрав уже ищет их аналоги.