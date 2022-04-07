В США заявили, что продолжат поставлять в Россию гуманитарные товары

В США объяснили, что не планируют перекрывать каналы поставок в Россию медицинских товаров, средств гигиены и продуктов питания.

Представители Америки заверили, что продолжат обеспечивать Россию товарами, которые "приносят пользу российскому народу и людям во всём мире".

В США обещают россиянам доступность основных продуктов питания и сельскохозяйственных товаров, обеспечение доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию. Лишать Россию Интернета на Западе тоже не собираются. Телекоммуникационные услуги останутся вне санкций "для поддержки потока информации".

Ранее стало известно, что транснациональные фармацевтические компании уходить из России не намерены. Иностранные компании представили санкционные списки. Лекарства и медицинские изделия в эти списки не попали.