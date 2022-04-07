Google могут оштрафовать на восемь миллионов за опубликованный клип Моргенштерна

Американскую корпорацию Google могут принудить отдать восемь миллионов рублей из-за отказа ограничить доступ к клипу российского исполнителя Алишера Моргенштерна. Заседание по данному административному делу пройдёт 28 апреля.

"В отношении Google составлен протокол по ч. 4 ст. 13.14 КоАП РФ. Поводом послужила публикация на YouTube клипа Моргенштерна "Розовое вино", — заявили правоохранители в ходе судебного процесса.

По версии следствия, в этом ролике рэпера продемонстрировали методы создания и использования запрещённых веществ. Представитель Google в свою очередь призвал перенести разбирательство, поскольку из-за ограничительных мер Штатов в отношении России замедлилась деловая переписка через DHL, юрист не смог изучить нужные документы.

Ранее звезда Моргенштерн, который уехал из РФ, прокомментировал обвинения в пропаганде наркотиков. В своём Telegram-канале исполнитель написал, что у Следственного комитета "видимо нет других более важных дел".