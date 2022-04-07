В России появится телеканал "Соловьев.Live" на частотах Euronews

Российские телевизионные частоты Euronews отдадут каналу "Соловьев.Live". Информация появилась в Telegram-канале "Кабельщик", её подтвердил репост от самого Владимира Соловьева.

Страницы "Соловьев.Live" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на видеохостинге YouTube, где телеведущий публиковал записи своих передач и проводил прямые эфиры, были удалены сервисом. Портал Euronews был вынуждено заблокирован Роскомнадзором за неоднократное нарушение российского законодательства, там размещались недостоверные сведения о действиях Вооружённых сил РФ.

По сообщению источника, канал "Соловьев.Live" начнёт своё вещание уже в пятницу 8 апреля с 7 утра. Разрешительные документы оформляются, и будут предоставлены до конца апреля, пишет "Кабельщик". Пока операторам предлагается сотрудничать в тестовом режиме.

В марте Евросоюз объявил персональные санкции в отношении Владимира Соловьева - ему запретили въезжать на территорию ЕС. У всех попавших в санкционный список также замораживают банковские активы в европейских банках и арестовывают недвижимость в Европе.