Макаревич назвал новорождённого сына Эйтаном в Тель-Авиве

У солиста группы "Машина времени" Андрея Макаревича родился четвёртый ребёнок.

Информация о пополнении в семье музыканта появилась на официальной странице коллектива "Машины времени" ВК.

68-летний певец находится сейчас в столице Израиля Тель-Авиве. Там неделю назад у артиста родился сын, которого назвали Эйтан.

"Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное станет понятно со временем", — гласит информация группы.

Супруга Макаревича, которая подарила ему сына, — 37-летняя израильтянка Эйнат Кляйн. Она родила своего первенца.

Сообщается, что "Макаревич-младший является тёзкой одного из братьев Коэнов" (американские кинорежиссёры, сценаристы и продюсеры).

У Макаревича есть ещё трое детей от предыдущих браков — две дочери Дана и Анна и сын Иван.

Эйтан — мужское имя еврейского происхождения. Оно переводится как "твёрдый, прочный, сильный и долгоживущий".