Mash раскрыл подробности смерти Жириновского в реанимации

Telegram-канал Mash сообщил, как именно умирал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Над главой ЛДПР Владимиром Жириновским врачи проводили реанимационные процедуры в течение получаса. Политика пытались "достать с того света" с помощью непрямого массажа сердца и введения доз адреналина.

Telegram-канал пишет, что в феврале Владимира Вольфовича поразил инсульт. В конце марта медики зафиксировали нарушение в сердечном ритме 75-летнего политика. Врачам пришлось применять дефибриллятор для возвращения Жириновского к жизни.

Ранее сообщалось, что политический деятель попал в больницу с COVID–19.

По поводу смерти Жириновского высказался доктор Александр Мясников.

"Я думал, что Он — вечен! Таких больше не будет, да и раньше не было, Владимир Вольфович уникален! Как же мне жалко! Я его знал… Соболезнования родным, да и нам всем…", — написал теледоктор в своём Telegram-канале.