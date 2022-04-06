Мэр итальянского города Менаджо высказался о пожаре на вилле Соловьёва

Глава итальянского города Менаджо на озере Комо, рассказал, что спасло виллу Владимира Соловьёва от огня. Зарубежное имущество журналиста пытались спалить.

Как сообщает РИА Новости, мэр Менаджо объяснил, что на вилле Соловьёва просто нечему было гореть, так как во владениях журналиста находились на стадии ремонта.

Злоумышленники, по словам итальянского мэра, спалили несколько резиновых покрышек и "на этом всё и закончилось".

"Мало того, что знаменитую недвижимость Владимира Соловьёва в Италии арестовали, так ее еще и пытались сжечь. Эх, а какой вид оттуда открывается — понимаем боль телепропагандиста. Интересно, сквоттеры до этих вилл скоро доберутся? Охрану что-то не видно", — высказались на эту тему в Telegram-канале "Антиглянец".

Утром 6 апреля нарушители порядка хотели поджечь итальянскую виллу российского телеведущего Владимира Соловьёва, расположенную на берегу озеро Комо. Эту недвижимость журналиста власти Италии арестовали ещё в начале марта в рамках персональных санкций.