Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение персональных санкций против членов семьи Владимира Путина и других чиновников.
В Кремле сочли новые ограничительные меры против дочерей Владимира Путина и других представителей правительства РФ неадекватным поведением.
"Адекватность в их шагах утеряна давно", — цитирует слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова издание "Подъём".
Ранее представители Белого дома заявили, что вводят санкции в отношении дочерей Владимира Путина, супруги и дочери Сергея Лаврова, ограничения затронут также Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина и членов Совбеза РФ.
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