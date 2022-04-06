В Кремле назвали санкции против семьи Путина неадекватными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение персональных санкций против членов семьи Владимира Путина и других чиновников.

В Кремле сочли новые ограничительные меры против дочерей Владимира Путина и других представителей правительства РФ неадекватным поведением.

"Адекватность в их шагах утеряна давно", — цитирует слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова издание "Подъём".

Ранее представители Белого дома заявили, что вводят санкции в отношении дочерей Владимира Путина, супруги и дочери Сергея Лаврова, ограничения затронут также Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина и членов Совбеза РФ.