Сбербанк заявил, что новые санкции существенно не повлияют на его работу

В Сбербанке заявили, что новые американские санкции существенно не повлияют на работу банка. Одновременно с этим РБК передаёт, что акции Сбера после введения ограничений упали на 8,7%, одна ценная бумага оценивается в 140 рублей.

"Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введённые санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям", — заявили в Telegram-канале банка, комментируя сложившуюся ситуацию.

С примерно тем же заявлением выступил Альфа-банк, отметив, что против России введено уже несколько тысяч санкций — и в этих условиях все привыкли работать.