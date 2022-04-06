В Сбербанке заявили, что новые американские санкции существенно не повлияют на работу банка. Одновременно с этим РБК передаёт, что акции Сбера после введения ограничений упали на 8,7%, одна ценная бумага оценивается в 140 рублей.
"Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введённые санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям", — заявили в Telegram-канале банка, комментируя сложившуюся ситуацию.
С примерно тем же заявлением выступил Альфа-банк, отметив, что против России введено уже несколько тысяч санкций — и в этих условиях все привыкли работать.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.