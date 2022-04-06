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Автор Светлана Нерадовская

Хинштейн рассказал, каким человеком был Жириновский

Общество

По словам главы Комитета по информационной политике Александра Хинштейна, он был знаком с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на протяжении 30 лет.

Хинштейн рассказал, каким человеком был Жириновский

Хинштейн вспомнил, как брал у Жириновского первое интервью, ещё будучи молодым корреспондентом газеты "Московский комсомолец" в период, предшествовавший "триумфальному избранию ЛДПР в первую Госдуму".

По словам депутата, тогда о Жириновском ещё никто не писал всерьёз. На интервью с политиком Хинштейн шёл с опаской, "почти как за линию фронта". Однако в ходе разговора стало понятно, что Жириновский как человек сильно отличается от своего экранного образа бескомпромиссного человека-урагана.

Хинштейн отметил, что Жириновского можно назвать "гением политического хэппенинга", который понял, что для политика важно, чтобы о нём говорили, и даже не столь важно что именно.

"Единственная антиреклама для политика — некролог. Пусть шут, клоун — но порой именно шут и только шут говорит правду королю. Однако за шутовской маской скрывался глубокий, очень умный, аналитически мыслящий человек с моментальной реакцией", — написал Хинштейн.

Депутат добавил, что их отношения с лидером ЛДПР не всегда были гладкими, и как-то они даже решали свои разногласия через суд. Но потом, по словам Хинштейна, им всё-таки удалось помириться, чему он искренне раз, потому что в противном случае его бы это очень тяготило.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы лдпр смерть александр хинштейн владимир жириновский
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