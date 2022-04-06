Садальский высказался о поджоге виллы Соловьёва

Станислава Садальского удивила новость о попытках поджечь виллу Владимира Соловьёва.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поиронизировал по поводу того, что у главного ненавистника европейских ценностей была вилла в Италии.

"Неизвестные утром в среду совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Откуда у него роскошная вилла? Он что, на Севере вахтовиком нефть добывал?" — задался вопросом артист в своём Telegram-канале "Стас уполномочен заявить".

Утром 6 апреля неизвестные попытались поджечь итальянскую виллу российского телеведущего Владимира Соловьёва, расположенную на берегу живописного озеро Комо. В начале марта в Италии дали ход санкциям против телеведущего и наложили арест на его недвижимость за рубежом.

Ранее Ксения Собчак подколола Соловьёва за дачу в загнивающей Европе.

"Красивое всё-таки место выбрал себе для дачи Владимир Соловьёв. Учитывая тот факт, что он каждый день рассказывает своим зрителям про ужасную деградирующую "гейропу"", — язвила журналистка.