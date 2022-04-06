Собчак о кончине Жириновского: "Вот такая вот усмешка бога"

Ксения Собчак высказалась о смерти лидера ЛДПР Владимире Жириновском. Журналистка вспомнила ссоры с политиком и его "пророчества".

Собчак, которая публично конфликтовала с политиком, признала, что Жириновский был образованным человеком, который умел балансировать "между струйками".

Журналистка назвала Владимира Вольфовича "великим стендапером". Она вспомнила о "пророчествах" главы ЛДПР, который в 2014 году рассказывал ей про НАТО и Украину.

"В этом есть глубокая ирония: Жириновский всю жизнь призывал мыть ноги в чужих океанах, действовать военно и жёстко, и вот, впал в кому в самом начале спецоперации. В момент, когда его мнение реально хотелось послушать. Вот такая вот усмешка бога", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале.

Она отметила, что со смертью Жириновского закончилась эпоха.

Ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского.