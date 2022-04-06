В Роскачестве рассказали, как правильно делать запасы продуктов

В Роскачестве перечислили продукты, которые можно хранить годами. Россиянам, которые пытаются делать запасы "на чёрный день", дали ценные советы.

Станиславу Садальскому рекомендации Роскачества показались важными. Он решил поделиться с подписчиками толковыми советами национального института качества.

В Ведомстве пояснили сроки хранения продуктов, которыми чаще всего запасаются граждане РФ.

Выяснилось, что жители России поступают правильно, запасаясь сахаром, так как этот продукт является природным консервантом и может не портиться несколько лет.

Рис, гречка и бобовые хранятся два — три года, мука — от полугода до 8 месяцев:

Муку или крупы надо загерметизировать в стеклянную тару либо пластиковый контейнер с плотной крышкой;

Рыбные консервы — хранятся до 3 лет, если это нежирная рыба, приготовленная в собственном соку;

Консервы с тушеной свининой и говядиной могут храниться 3 — 5 лет.

Сахар хранится до 8 лет;

Соль — консервант может храниться более 10 лет.