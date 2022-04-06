В Роскачестве перечислили продукты, которые можно хранить годами. Россиянам, которые пытаются делать запасы "на чёрный день", дали ценные советы.
Станиславу Садальскому рекомендации Роскачества показались важными. Он решил поделиться с подписчиками толковыми советами национального института качества.
В Ведомстве пояснили сроки хранения продуктов, которыми чаще всего запасаются граждане РФ.
Выяснилось, что жители России поступают правильно, запасаясь сахаром, так как этот продукт является природным консервантом и может не портиться несколько лет.
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Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.