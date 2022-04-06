За отождествление СССР с Третьим рейхом будут штрафовать: новый закон Госдумы

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о штрафах за отождествление Советского Союза и Третьего рейха, альтернативным наказанием может стать арест на 15 суток. В первую очередь, запрещены публичные сравнения СССР с нацистской Германией прошлого века.

Итого, штраф для граждан составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до 4 тысяч, для юридических — до 50 тысяч. При повторном нарушении наказание становится строже: до 5 тысяч рублей для граждан, либо 15 суток заключения, штраф для должностных лиц — до 20 тысяч рублей или дисквалификация от шести месяцев до одного года, для юрлиц — до 100 тыс. рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.