В Якутской библиотеке разрешили читателям громко ругать НАТО

В якутской библиотеке нарушили главный принцип читальных залов о том, что тишина должна быть в библиотеке, и разрешили посетителям громко выругаться в адрес НАТО.

В одном из населённых пунктов республики Якутии поощрили желание жителей высказать свою ненависть к Североатлантическому альянсу.

Такое разрешение появилось в библиотеке №13 в селе Маган.

"Говорите шёпотом. Гадости про НАТО можно говорить, не стесняясь", — гласит надпись на табличке.

Так как в библиотеку чаще всего приходят дети, то им приходится объяснять, что такое НАТО.

"Табличка появилась меньше суток назад. Предложили нам — мы распечатали и поставили. Предложило, скорее всего, руководство. У нас больше дети ходят. Некоторые спрашивают, что такое НАТО? Мы объясняем, как можем, что это за организация такая", — цитирует слова заведующей библиотекой Марии Тимофеевой издание "Подъём".

Тимофеева отметила, что желания спорить на политические темы у посетителей библиотеки ещё не возникало.

"Вообще, стараемся эту тему не затрагивать, потому что у людей разные мнения", — объяснила работник библиотеки.

Ранее в Великобритании журналист написал некролог "на смерть НАТО" от старости.