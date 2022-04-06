Уполномоченная по правам ребенка Санкт-Петербурга Анна Митянина попросила спасти детей от интернета во время отчета в Заксобрании.
"Знаете, о чем я думаю часто, когда размышляю, как нам спасти детей от интернета? Вспомните, пожалуйста, взрослые люди, кто были образцами героев нашего с вами детства: космонавты, летчики, врачи, учителя. А кто для наших детей авторитет? Блогеры, фотографы, дизайнеры, бизнесмены. Не успели мы, родители, выучить, чем отличается симпл-димпл от поп-ита, как приходится различать новые страсти", — заявила Митянина в Заксобрании Петербурга.
Год назад Митянина уже начинала борьбу с интернетом для детей, а конкретно с онлайн-играми. По ее словам, в России необходимо ввести такой же мораторий на онлайн-игра для несовершеннолетних, как это сделано в Китае. Митянина отмечала, что в интернете и онлайн-играх дети зачастую проигрывают родительские деньги без согласования с семьей.
Также омбудсмен заявляла о неприемлемости нахождения детей на несанкционированных митингах и просила людей, ходящих на них, не брать с собой свое чадо.
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