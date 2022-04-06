Поклонская о событиях в Буче: "Обвинительное заключение уже написано"

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская объяснила, что думает по поводу событий в украинском городе Буча, в котором сняты кадры с убитыми мирными жителями.

Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская объяснила, что занимает свою личную позицию "в происходящем безумии".

"Но с ужасом в Буче и других населённых пунктах Киевской области не согласна и не верю обвинениям в адрес России. Скорее всего, никто никогда не узнает правды", — написала политик в своём Telegram-канале.

Она отметила, что виновные в данном преступлении не имеют человеческого облика и ненавидят, как русских, так и украинцев.

Она призвала задаться вопросом, кто получил выгоду от подобного зверства.

"Поверю в объективность каких-то выводов только тогда, когда лично буду принимать участие в расследовании данного преступления. Но понятно ведь, что обвинительное заключение уже написано", — выразила свою точку зрения Поклонская.