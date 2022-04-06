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Автор Елена Былкина

Садальский посоветовал Рогозину сделать на космодроме концертную площадку

Общество

Станислав Садальский одобрил решение Дмитрия Рогозина запретить Анне Нетребко посещать космодром.

Садальский посоветовал Рогозину сделать на космодроме концертную площадку

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал нежелание главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина приглашать на космодром оперную певицу Анну Нетребко.

"И это правильно, на космодроме, пусть поёт его жена, Татьяна Рогозина она умеет и заплатить ей надо больше, чем Нетребко. Выручила и достойная замена", — написал Садальский в своём Telegram-канале "Стас уполномочен заявить".

Актёр предложил Рогозину превратить площадку космодрома и место для проведения концертов.

"С полётами как-то не заладилось, а не целесообразно ли открыть концертную площадку "Космодром Восточный"?! Больше пользы будет", — выступил с предложением заслуженный артист РСФСР.

Ранее Анна Нетребко "дистанцировалась" от Путина под давлением Запада. Оперная дива Анна Нетребко написала слова, которые от неё требовало мировое сообщество. Она осудила спецоперацию на Украине и уверила, что никогда не получала финансовой поддержки от Владимира Путина.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы анна нетребко владимир путин дмитрий рогозин станислав садальский
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