Рената Литвинова оказалась на больничной койке за границей

Рената Литвинова разместила в своем Telegram-канале снимок из больницы в Бельгии. На фото актриса сидит на кушетке, облачённая в больничный халат.

"Сегодня. В окне — солнце", — подписала снимок звезда театра и кино.

Многие подписчики актрисы заволновались по поводу состоянии здоровья актрисы. Некоторые предположили, что Литвинова легла на пластическую операцию. Её стали отговаривать от этого шага, отмечая, что она выглядит отлично даже без косметики.

В конце февраля Литвинова с певицей Земфирой улетели во Францию. На артисток обрушились яростные хейтеры. Литвинова позже выбрала местом проживания Бельгию, где живёт её 20-летняя наследница Ульяна.

Актриса пропустила гастроли театра МХТ имени Антона Чехова. Глава театра нашёл замену Литвиновой. В спектакле "Северный ветер" теперь играет звезда сериала "Содержанки" Софья Эрнст.