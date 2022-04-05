В Белгородской области объяснили, зачем роют рвы у границы с Украиной

Недалеко от границы с Украиной в Белгородской области вырыли техникой рвы. Жителям региона пояснили, зачем здесь нужны "окопы".

Как сообщает Telegram-канал Baza, в Белгородской области рядом с городом Шебекино активно проводят земляные работы. Вырытые техникой рвы привлекли внимание местных жителей.

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов на своей странице в социальных сетях объяснил, что такие меры нужны для перестаховки. Он отметил, что является военным человеком, поэтому он склонен перестраховывается". Представитель власти окрестил окопы "земляными работами".

"Работы проводятся по нашей просьбе: лучше лишний раз перестраховаться, а дополнительные меры безопасности не будут лишними. Переживать не стоит, нашей безопасности ничего не угрожает", — уверил Жданов.

Ранее стало известно, что причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стал авиаудар ВСУ. Следственный комитет РФ квалифицировал данное преступление как теракт.