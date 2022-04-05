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Автор Елена Былкина

Ефремов из тюрьмы приветствует спецоперацию на Украине

Общество

Отбывающий срок в Белгородской колонии Михаил Ефремов выразил свою позицию по поводу проведения спецоперации на Украине.

Ефремов из тюрьмы приветствует спецоперацию на Украине

Михаил Ефремов, осуждённый на 7,5 лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, одобрил спецоперацию на Украине. Мнение актёра передал защитник звезды театра и кино Пётр Хархорин.

Адвокат объяснил, что говорил со своим подзащитным на эту тему несколько недель назад. Ефремов уверил, что является бесконфликнтым человеком, однако осознал, что специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины была необходима.

"Прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому положительно отношусь к тому, что происходит сейчас", — передал высказывание Ефремова Хархорина в беседе с "Московским комсомольцем".

Алексей Панин, который всегда говорил о дружбе с Михаилом Ефремовым, отказался высказываться о позиции приятеля. Он только отметил, что "Миша Ефремов брякнул что-то нелицеприятное".

Светская обозревательница Божена Рынска дала свою оценку заявлению актёра, находящегося в заключении.

"Миша Ефремов! Раз уж сел, так сиди достойно. А то поддержал он руководство РФ, и тут же попросил о смягчении наказания", — написала знаток светской жизни в своём Telegram-канале.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы алексей панин михаил ефремов
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