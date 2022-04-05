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Автор Елена Былкина

Садальский продаёт машину, чтобы навестить Пугачёву в Израиле

Общество

Станислав Садальский опубликовал объявление о продаже дорого автомобиля. Актёр признался, что ему не хватает денег на поездку в Израиль.

Садальский продаёт машину, чтобы навестить Пугачёву в Израиле

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил фото с автомобилем марки Mitsubishi Outlander III Рестайлинг 2, 2017 года выпуска в своём Telegram-канале "Стас уполномочен заявить". Свой автомобиль он продаёт за 2 млн 700 тысяч рублей.

"Хочу навестить семью Пугачёвых! Срочно нужны деньги на поездку в Израиль", — подписал свой пост заслуженный артист России.

Ранее Садальский прокомментировал фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина строчками из стихотворения Евгения Евтушенкоерните евреев в Россию".

В стихотворении объясняется, что Россия очень нуждается в евреях, поэтому ненависть к ним нужно отложить до тех времён, пока в стране снова всё не наладится.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы максим галкин алла пугачёва станислав садальский
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Садальский продаёт машину, чтобы навестить Пугачёву в Израиле
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