Садальский продаёт машину, чтобы навестить Пугачёву в Израиле

Станислав Садальский опубликовал объявление о продаже дорого автомобиля. Актёр признался, что ему не хватает денег на поездку в Израиль.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил фото с автомобилем марки Mitsubishi Outlander III Рестайлинг 2, 2017 года выпуска в своём Telegram-канале "Стас уполномочен заявить". Свой автомобиль он продаёт за 2 млн 700 тысяч рублей.

"Хочу навестить семью Пугачёвых! Срочно нужны деньги на поездку в Израиль", — подписал свой пост заслуженный артист России.

Ранее Садальский прокомментировал фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина строчками из стихотворения Евгения Евтушенко "Верните евреев в Россию".

В стихотворении объясняется, что Россия очень нуждается в евреях, поэтому ненависть к ним нужно отложить до тех времён, пока в стране снова всё не наладится.