Аналитик: возврат пятилетнего высшего образования в РФ приведёт к оттоку кадров

Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал предложение российского депутата Виталия Милонова вернуть пятилетнюю систему высшего образования в России.

"Сейчас есть ситуация, связанная с определёнными экономическими сложностями, и, в том числе, есть поиск мест, где можно сэкономить. Соответственно, возникает идея о том, что давайте мы, грубо говоря, лишим людей, которые получили пятилетний специалитет, право на магистратуру", — сказал эксперт.

Вместе с этим он заявил, что Милонов, возможно, хочет вернуть пятилетнюю систему образования, чтобы россиянам было легче интегрироваться с обучением за рубежом, кадры нашей страны могли котироваться на международном рынке. Как подчеркнул собеседник издания, отток специалистов является политически опасным на фоне обстановки в мире.

"Милонов мог предложить действующую систему, которая 4+2, ужать ещё. Мы четырёхлетку сократим до трёх лет. Вопрос в том, можно ли так сделать при уже достаточно интенсивной нагрузке на студентов. Можно, конечно, только какой будет от этого результат?" — заключил Деревягин.

Ранее Милонов выступил за возврат традиционной системы высшего образования в России. Парламентарий направил обращение по данной теме главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.

"Учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе", — заявил депутат, передаёт RT.