Каждый налогоплательщик в России с августа прошлого года имеет право на налоговый вычет за покупку абонементов в фитнес-центры, бассейны и спортивные клубы, который может доходить до 15,6 тысячи в год.
Как поясняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", этот вычет был введён для того, чтобы стимулировать россиян заниматься спортом и меньше болеть, ведь здоровые граждане дешевле обходятся государству.
При этом нужно иметь в виду, что возврат 13% от стоимости походов в оздоровительные и спортивные учреждения действует не во всех случаях и касается не всех фитнес-клубов, а только тех, которые стали участниками новой программы минспорта.
"Уверена, возможность получить вычет станет приятным бонусом для наших спортивных жителей. Сейчас организаций в Подмосковье 128, но их перечень будет увеличиваться. Получить налоговый вычет за оплату тренировок и спортивных абонементов в текущем 2022 году можно будет в 2023 году", — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Что касается Подмосковья, узнать, входит ли тот или иной фитнес-клуб в новую программу, можно в разделе "Деятельность" на портале регионального Министерства по физической культуре и спорту.
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