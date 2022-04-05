В Севастополе задержали подозреваемых в порче авто с символикой Z

В Севастополе задержали местных жителей, которых подозревают в том, что они избирательно прокалывали колёса машин, украшенные символикой Z.

По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", двое жителей приморского города попали в поле зрения правоохранительных органов. МВД сообщает, что во время обысков в квартирах подозреваемых обнаружили улики, а именно ножи, которыми они прокалывали колёса. В телефонах севастопольцев обнаружили материалы, которые указывают на их вину.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Ранее в Костроме задержали мужчину, разрушившего инсталляцию в виде светящейся буквы Z, символизирующую спецоперацию на Украине.