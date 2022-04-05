В Уимблдоне могут отстранить от турнира теннисиста Даниила Медведева

Организаторы Уимблдона могут отстранить вторую ракетку мира Даниила Медведева от участия в соревнованиях. Такая же участь может ждать и других теннисистов РФ.

Как сообщает Telegraph, представители всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) не исключают, что один из лучших теннисистов мира может быть исключён из списка участников турнира. Клуб оставляет за собой право не объяснять причины дисквалификации спортсмена.

Другие российские теннисисты тоже могут быть лишены права участвовать в соревнованиях. Такое решение будет зависеть также и от министерства спорта Великобритании,

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон объяснял, что Медведеву могут запретить участвовать в Уимблдоне в 2022 году. От Медведева требовали сделать заявление с осуждением спецоперации на Украине.