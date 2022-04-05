Пелагея Стерлигова объяснила, почему развелась с Олегом Сиротой

Брак главного сыровара страны Олега Сироты и дочки бизнесмена Германа Стерлигова Пелагеи развалился. Женщина рассказала, что произошло в её семье.

Одна из популярных пар в сфере российского сельского хозяйства рассталась. Знаменитые супруги объявили о своём разводе.

Пелагея пожаловалась, что инициатором разрыва стал её экс-супруг.

"От меня ушел муж. Что тут скажешь? К сожалению, так бывает, что мужчина встречает других женщин. И история брака заканчивается. Но у нас были хорошие 10 лет жизни", — объяснила наследница Олега Стерлигова.

Женщина объяснила, что, согласно брачному контракту, она не может претендовать на бизнес мужа. Пелагея отметила, что подписала такую договорённость по просьбе мужа, который уверил, что это нужно для его дела. Она надеется, что Олег Сирота будет добросовестно обеспечивать общих детей.

"Олег объяснил это тем, что ему эта формальность была нужна по работе. Я доверяла ему. Подписала не глядя, потому что он никогда не заставлял сомневаться в себе, был добрым, честным, порядочным", — цитирует слова Стерлиговой интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Пелагея сейчас активно сотрудничает с фабрикой лаковой миниатюры "Федоскино". Она популяризирует данный промысел в социальных сетях.