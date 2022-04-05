Дмитрий Медведев на фоне ситуации в городе Буче сравнил Украину с нацистской Германией. Он уверен, что эту страну ждёт судьба Третьего рейха.
Замглавы Совета безопасности РФ в своём Telegram-канале написал, что значительная часть украинцев последние десятилетия "молилась на Третий рейх". Медведев уверен, что в Незалежной господствует фашистская идеология, поэтому страну неизбежно постигнет участь гитлеровской Германии.
"Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять", — выразил своё мнение Медведев.
Политик убеждён, что военная спецоперация послужит украинцам уроком, наряду с эпизодами из истории ХХ века.
Ранее Медведев заявил, что инцидент в Буче — фейк, "состряпанный" украинской пропагандой.
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