Медведев предсказал Украине крах, сравнимый с падением Третьего рейха

Дмитрий Медведев на фоне ситуации в городе Буче сравнил Украину с нацистской Германией. Он уверен, что эту страну ждёт судьба Третьего рейха.

Замглавы Совета безопасности РФ в своём Telegram-канале написал, что значительная часть украинцев последние десятилетия "молилась на Третий рейх". Медведев уверен, что в Незалежной господствует фашистская идеология, поэтому страну неизбежно постигнет участь гитлеровской Германии.

"Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять", — выразил своё мнение Медведев.

Политик убеждён, что военная спецоперация послужит украинцам уроком, наряду с эпизодами из истории ХХ века.

Ранее Медведев заявил, что инцидент в Буче — фейк, "состряпанный" украинской пропагандой.