Фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Станислав Садальский прокомментировал строчками из стихотворения Евгения Евтушенко "Верните евреев в Россию".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём Telegram-канале "Стас уполномочен заявить" семейный снимок Примадонны. На фото она запечатлена с супругом Максимом Галкиным, дочкой Кристиной Орбакайте и зятем Михаилом Земцовым.
"Проявите усилье,
Немедля, как можно скорее,
Верните евреев в Россию,
Верните России евреев!" — подписал снимок Садальский стихотворением Евгения Евтушенко.
В этом стихотворном творении поэт говорит о пользе, которую евреи приносят России.
"Верните ученых, поэтов,
Артистов, кудесников смеха.
И всем объясните при этом —
Отныне они не помеха", — гласит произведение советского классика.
Максим Галкин и Алла Пугачёва сейчас находятся в Израиле. Максим Галкин ранее объяснял, что его дед женился на еврейке, хотя его отговаривали от этого шага, так как жена-еврейка могла помешать его военной карьере.
До своего отъезда из России Галкин публиковал фото, на котором в гостях в замке в деревне Грязь запечатлены Евгений Евтушенко и Михаил Задорнов с жёнами.
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