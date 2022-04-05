Садальский опубликовал стих о возвращении евреев в Россию

Фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Станислав Садальский прокомментировал строчками из стихотворения Евгения Евтушенко "Верните евреев в Россию".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём Telegram-канале "Стас уполномочен заявить" семейный снимок Примадонны. На фото она запечатлена с супругом Максимом Галкиным, дочкой Кристиной Орбакайте и зятем Михаилом Земцовым.

"Проявите усилье,

Немедля, как можно скорее,

Верните евреев в Россию,

Верните России евреев!" — подписал снимок Садальский стихотворением Евгения Евтушенко.

В этом стихотворном творении поэт говорит о пользе, которую евреи приносят России.

"Верните ученых, поэтов,

Артистов, кудесников смеха.

И всем объясните при этом —

Отныне они не помеха", — гласит произведение советского классика.

Максим Галкин и Алла Пугачёва сейчас находятся в Израиле. Максим Галкин ранее объяснял, что его дед женился на еврейке, хотя его отговаривали от этого шага, так как жена-еврейка могла помешать его военной карьере.

До своего отъезда из России Галкин публиковал фото, на котором в гостях в замке в деревне Грязь запечатлены Евгений Евтушенко и Михаил Задорнов с жёнами.