В школах России появился новый предмет об антироссийских санкциях

"Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику" — так называется новый предмет в школах России. Уроки по данной дисциплине будут проводить с 5 по 11 класс.

Учителям разослали рекомендации о том, как вести занятия по теме, касающейся антироссийских санкций.

В методическом материале отмечено, что урок должен начинаться с цитаты Владимира Путина о беспрецедентном внешнем давлении на Россию. Затем ученики должны перечислить меры антисанкционной политики России. Учащимся объяснят, какую пользу санкции принесут нашей стране.

Внимание учащихся будет сфокусировано на политики импортозамещения.

"Занятие предполагает активную деятельность учащихся при работе с документами, интерактивными материалами, содержащими важную информацию о достижениях российской экономики в разных отраслях, ее готовности противостоять санкциям и политике импортозамещения", — приводит текст рекомендаций Министерства просвещения ТАСС.

Завершиться урок должен анкетированием. Ученик отвечает на вопросы: "Справедливы ли санкции в отношении России?", "Приведут ли санкции к укреплению экономики России?"

На вопрос о том, кто пострадает от санкций Запада, приводятся варианты ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.