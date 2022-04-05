Депутат Госдумы Гутенёв: России нужны педагоги, инженеры и бизнесмены

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв рассказал, какие специалисты сегодня наиболее востребованы в России.

В интервью "Радио 1" он отметил, что страна больше всего нуждается в людях, которые обладают компетенциями, находящимися в большом дефиците. Он выделил три блока профессионалов, востребованных в РФ:

Сотрудники научных и образовательных организаций;

Инженерно-технические работники, конструкторы и технологи;

Представители небольшого бизнеса.

Комментируя подготовку в стране новой программы репатриации высококлассных специалистов, депутат подчеркнул: многие профессионалы из вышеперечисленных сфер получили большой опыт за рубежом.

По словам парламентария, научные деятели приобрели там важные компетенции по организации исследований, инженеры научились работать на высокотехнологичных западных предприятиях, а малый бизнес выстоял в условиях жёсткой конкуренции.

"Они получили ту необходимую закалку, которая будет востребована в наших комфортных условиях", — считает Гутенёв.

Он также добавил, что РФ должна широко открыть двери перед всеми соотечественниками, подвергающимися дискриминации на Западе.