Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв рассказал, какие специалисты сегодня наиболее востребованы в России.
В интервью "Радио 1" он отметил, что страна больше всего нуждается в людях, которые обладают компетенциями, находящимися в большом дефиците. Он выделил три блока профессионалов, востребованных в РФ:
Комментируя подготовку в стране новой программы репатриации высококлассных специалистов, депутат подчеркнул: многие профессионалы из вышеперечисленных сфер получили большой опыт за рубежом.
По словам парламентария, научные деятели приобрели там важные компетенции по организации исследований, инженеры научились работать на высокотехнологичных западных предприятиях, а малый бизнес выстоял в условиях жёсткой конкуренции.
"Они получили ту необходимую закалку, которая будет востребована в наших комфортных условиях", — считает Гутенёв.
Он также добавил, что РФ должна широко открыть двери перед всеми соотечественниками, подвергающимися дискриминации на Западе.
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