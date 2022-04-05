РБК: Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить статьи по Украине

Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить пять статей о спецоперации на Украине. Согласно информации, в списке оказался и материал про недавние события вокруг украинского города Буча.

В случае отказа удалить материалы, порталу грозит немалый штраф, в размере до 4 миллионов рублей.

"(Роскомназдор — Прим.Ред.) прислал уведомления от Генпрокуратуры сразу по пяти статьям: "Битва за Киев (2022)", "Военные преступления в период вторжения России на Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра (2022)" и "Резня в Буче", — пишет РБК со ссылкой на сообщение руководства "Википедии".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление РКН о том, что видеохостингу YouTube необходимо удалить все русофобские материалы, а также ролики с призывами к насилию из-за спецоперации на Украине.