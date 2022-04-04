Промсвязьбанк начал работать в Крыму

Один из крупных российских банков Промсвязьбанк начал работать в Крыму. Как говорится в сообщении, распространённом пресс-службой учреждения, теперь жителям полуострова доступны потребительские кредиты, а бизнесу — открытие расчётных счетов и подключение к услугам эквайринга.

Также в Промсвязьбанке отметили, что крымские предприниматели уже открыли счета на свой бизнес.

В середине марта президент Владимир Путин призвал крупные предприятия и банки создать свои отделения и филиалы на Крымском полуострове. После переговоров с Промсвязьбанком, было принято решение, что он войдёт в Крым и готов предоставить кредиты крупным предприятиям.